Mathieu van der Poel ha vinto la nona tappa del Tour de France 2026 in volata, dopo che la corsa è stata accorciata di 30 km a causa di un’allerta rossa per ondate di calore. La tappa si è svolta a Ussel, con il corridore olandese che ha battuto gli avversari in volata. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla, nonostante la riduzione della distanza.

C’è gloria anche per Mathieu van der Poel al Tour de France 2026. Il fenomeno olandese fa infatti sua la nona tappa di questa Grande Boucle, accorciata di 30 km per un’allerta rossa per ondate di calore diramata dal dipartimento della Corréze. Il gruppo tira per tutta la frazione, ma alla fine concede l’arrivo di quattro fuggitivi al traguardo di Ussel: dietro al corridore dell’Alpecin chiudono in volata Johannessen (Uno-X-Mobility) e Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team). Tadej Pogacar (UAE) si presenta sempre in maglia gialla alla prima giornata di riposo, in calendario per domani., LA TAPPA, Ridotta dagli iniziali 185,5 km ai... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Van der Poel trionfa in volata a Ussel, Pogacar sempre in maglia gialla

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VAN DER POEL VINCE una volata imperiale

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