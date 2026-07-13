Valentino Rossi torna sulla Yamaha M1 dopo 5 anni poi il testacoda con la BMW | Anche il GOAT sbaglia

Valentino Rossi ha raccontato sui social il suo weekend al Festival of Speed di Goodwood: dal ritorno sulla Yamaha M1, quasi cinque anni dopo il ritiro dalla MotoGP, al testacoda con la storica BMW V12 LMR, rilanciato con una buona dose di autoironia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VALENTINO ROSSI TORNA IN MOTOGP a 47 ANNI: YAMAHA HA DATO L'OK!

Notizie e thread social correlati

Celestino Vietti: “In Academy penso: sto davvero cenando con Valentino Rossi? Ho distrutto la minicar di Uccio”Celestino Vietti ha condiviso un episodio divertente legato alla sua esperienza in Academy, chiedendosi se stesse davvero cenando con Valentino Rossi.

La 3 Ore di Monza di Valentino Rossi dura solo 3 giri: BMW ko in pit lane dopo il maxi-incidente al viaDurante la 3 Ore di Monza, la BMW #46 del Team WRT si è fermata all’uscita dai box dopo un incidente avvenuto all’inizio della gara.

Temi più discussi: Valentino Rossi torna al Goodwood: per lui una macchina che ha fatto la storia di Bmw; MotoGP | Valentino Rossi torna a guidare la Yamaha M1 a Goodwood: È sempre emozionante; Valentino Rossi torna a Goodwood: il Dottore in sella alla sua Yamaha M1; MotoGP, Valentino Rossi torna a Goodwood: per lui è pronta una poderosa BMW V12 LMR di Le Mans.

#MotoGP, #ValentinoRossi torna sulla #Yamaha al Festival di #Goodwood x.com

Valentino Rossi torna sulla Yamaha M1 dopo 5 anni, poi il testacoda con la BMW: Anche il GOAT sbagliaValentino Rossi ha raccontato sui social il suo weekend al Festival of Speed di Goodwood: dal ritorno sulla Yamaha M1, quasi cinque anni dopo il ritiro ... fanpage.it

Valentino Rossi risale sulla sua Yamaha M1: emozione e follia a Goodwood 2026, il Dottore va in testacoda con la BMWTuffo nel passato per Rossi al Goodwood Festival of Speed 2026 dove è risalito in sella alla sua mitica M1 Yamaha ma si è reso protagonista di un testacoda al volante di una BMW ... sport.virgilio.it