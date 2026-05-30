Celestino Vietti | In Academy penso | sto davvero cenando con Valentino Rossi? Ho distrutto la minicar di Uccio

Celestino Vietti ha condiviso un episodio divertente legato alla sua esperienza in Academy, chiedendosi se stesse davvero cenando con Valentino Rossi. Ha ricordato di aver distrutto la minicar di Uccio durante un momento di relax. Il pilota ha parlato della sua crescita, dai anni difficili alla conquista della MotoGP, e ha menzionato il rapporto con il campione. Sul futuro in VR46, Vietti non ha fornito dettagli specifici, limitandosi a commentare le voci circolate.

Dagli anni difficili al sogno MotoGP: Celestino Vietti racconta a Fanpage.it la rinascita, il rapporto con Valentino Rossi e le voci sul suo futuro in VR46. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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