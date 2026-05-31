La 3 Ore di Monza di Valentino Rossi dura solo 3 giri | BMW ko in pit lane dopo il maxi-incidente al via

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la 3 Ore di Monza, la BMW #46 del Team WRT si è fermata all’uscita dai box dopo un incidente avvenuto all’inizio della gara. Valentino Rossi ha completato solo tre giri prima che la vettura fosse costretta a fermarsi, interrompendo così la sua partecipazione alla competizione. L’incidente ha coinvolto diverse vetture e ha causato l’intervento dei commissari. La gara è proseguita senza la BMW, che è rimasta ferma in pit lane.

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La 3 Ore di Monza di Valentino Rossi dura appena 3 giri: la BMW #46 del Team WRT si ferma all'uscita dai box dopo il maxi-incidente iniziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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