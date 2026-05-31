La 3 Ore di Monza di Valentino Rossi dura solo 3 giri | BMW ko in pit lane dopo il maxi-incidente al via

Notizia in breve

Durante la 3 Ore di Monza, la BMW #46 del Team WRT si è fermata all’uscita dai box dopo un incidente avvenuto all’inizio della gara. Valentino Rossi ha completato solo tre giri prima che la vettura fosse costretta a fermarsi, interrompendo così la sua partecipazione alla competizione. L’incidente ha coinvolto diverse vetture e ha causato l’intervento dei commissari. La gara è proseguita senza la BMW, che è rimasta ferma in pit lane.