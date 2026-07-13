Valditara in visita ad AEA focus sulla formazione per le professioni dell’aviazione
Il Ministro dell’Istruzione ha visitato la sede di AEA, un’istituzione specializzata nella formazione per la manutenzione aeronautica. La struttura si trova ad Azzano San Paolo e fa parte del Polo Integrato dell’Education Aeronautica. La visita si è concentrata sulle attività di formazione rivolte alle professioni dell’aviazione. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli su eventuali accordi o prossimi interventi.
Bergamo. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato la sede di AEA (Aircraft Engineering Academy) ad Azzano San Paolo, realtà specializzata nella formazione per la manutenzione aeronautica e parte del Polo Integrato dell’Education Aeronautica. Ad accogliere il Ministro sono stati Alessandro Cianciaruso, ceo e fondatore di AEA, e lo staff impegnato nella formazione scolastica e tecnica. La visita ha permesso a Valditara di approfondire il modello educativo sviluppato dalla realtà bergamasca, costruito per accompagnare i giovani dalla scuola dell’obbligo fino all’ingresso in professioni ad alta specializzazione. Al centro del progetto c’è una filiera formativa che mette in relazione didattica, università e imprese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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