Il ministro dell' Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Montefredane
Sabato 30 maggio alle 15:00, il ministro dell'Istruzione visiterà Montefredane per un sopralluogo nelle opere realizzate con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella frazione Arcella.
Montefredane si prepara ad accogliere il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, che sabato 30 maggio 2026, alle ore 15:00, visiterà le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e realizzate nella frazione Arcella, ricadente nel perimetro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Giungano
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