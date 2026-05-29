Il ministro dell' Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Montefredane

Sabato 30 maggio alle 15:00, il ministro dell'Istruzione visiterà Montefredane per un sopralluogo nelle opere realizzate con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella frazione Arcella.

Montefredane si prepara ad accogliere il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, che sabato 30 maggio 2026, alle ore 15:00, visiterà le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e realizzate nella frazione Arcella, ricadente nel perimetro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Giungano

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