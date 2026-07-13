Nel 1866, il alpinista viennese Paul Grohmann visitò per la prima volta Sesto di Pusteria, segnando l'inizio delle sue esplorazioni nelle Dolomiti. Co-fondatore del Club alpino austriaco, Grohmann si recò in zona per esplorare i paesaggi e le vie montane, contribuendo allo sviluppo del turismo alpino. La sua visita rappresenta uno dei primi episodi di interesse organizzato verso le montagne, aprendo la strada alle successive attività di escursionismo e alpinismo.

Date da segnare sul taccuino. Centosessant’anni fa, era il 1866, per la prima volta il viennese Paul Grohmann, cofondatore del Club alpino austriaco, l’Oesterreichischer Alpenverein, si recava a Sesto di Pusteria per «esplorare» quel villaggio tirolese. E quasi centocinquant’anni fa (1877) pubblicava «Wanderungen in den Dolomiten», letteralmente «Passeggiate nelle Dolomiti», che in Italia è semisconosciuto, fino ad oggi. È infatti appena uscita la prima traduzione integrale, con una nuova curatela, di quel libro seminale: ci ha pensato Luigi Tassi, alpinista e fotografo. Il titolo un po’ ramingo di Grohmann, con quelle «passeggiate», ricorda... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Vagabondi e vagabonde nelle Dolomiti: le «passeggiate» dell'alpinista Paul Grohmann e gli albori del turismo

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