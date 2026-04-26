Durante la Design Week di Milano, l’azienda cagliese Stark ha presentato al Castello Sforzesco l’installazione intitolata “Albori”. L’opera combina elementi di suono, luce e azioni di gruppo, creando un’esperienza immersiva. La partecipazione si svolge in un contesto pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere i visitatori attraverso l’interazione sensoriale. La mostra rimarrà aperta fino alla fine dell’evento, attirando pubblico e media presenti in città.

La azienda cagliese Stark è nuovamente in questi giorni a Milano in occasione della Design Week: al Castello Sforzesco ha curato l’installazione “Albori“, un’esperienza che si svela attraverso il suono, la luce e l’azione collettiva. L’alba è la soglia dove il mondo non è più immerso nella notte e non è ancora chiaro come il giorno: una sospensione dove prendono forma le intuizioni. Ispirandosi a questa immagine di Italo Calvino, Stark interpreta e mette in scena il processo creativo come un vero e proprio attraversamento fisico e sensoriale. Nella Sala dei Pilastri del Castello, il pubblico è invitato a vivere una dinamica articolata in tre...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gli “Albori“ di Stark a Milano

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