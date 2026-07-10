Mobilità annuale docenti Valle d’Aosta | c’è la firma sul contratto Finestra su Mobdoc dal 13 al 23 luglio per le assegnazioni provvisorie

È stato firmato il contratto per la mobilità annuale dei docenti e del personale educativo nella Valle d’Aosta. Dal 13 al 23 luglio sarà aperta la finestra di mobilità provvisoria, chiamata Mobdoc, per le assegnazioni temporanee. Le date consentono ai docenti di presentare le domande e di conoscere le assegnazioni prima dell'inizio dell'anno scolastico. La normativa definitiva stabilisce le modalità di spostamento e le tempistiche per il personale scolastico regionale.

I docenti e il personale educativo al lavoro nelle scuole della Valle d’Aosta hanno a disposizione le regole definitive per organizzare il prossimo anno scolastico. La Sovraintendenza agli studi ha diramato le indicazioni operative che accompagnano il nuovo Contratto Collettivo Regionale Integrativo. L’accordo fissa i paletti per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio che va dal 2025 al 2028. L’invio delle pratiche avverrà esclusivamente per via telematica attraverso il portale informatico “Mobdoc”. I server della Regione apriranno le ricezioni alle ore 14.00 del 13 luglio 2026 e si chiuderanno in modo perentorio alle ore 23. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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