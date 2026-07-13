Una persona è stata uccisa in una sparatoria a Biddeford, nel Maine, durante un intervento di agenti dell’Ice. L’episodio ha coinvolto le forze dell’ordine nel tentativo di eseguire un’operazione sul luogo. Le circostanze precise e le motivazioni dell’episodio non sono state rese note. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Una persona è rimasta uccisa in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell’Ice a Biddeford, nel Maine, Stati Uniti. “Una persona è stata uccisa. L’Ice è coinvolta. La Polizia di Stato e il dipartimento di Pubblica sicurezza sono attualmente sul posto per raccogliere informazioni; si prevede inoltre l’intervento dell’Fbi per le indagini”, ha dichiarato su Facebook Ryan Fecteau, speaker della Camera dei Rappresentanti del Maine. L’incidente è giunto a pochi giorni di distanza dall’uccisione di un immigrato messicano per mano di un agente dell’Ice durante un controllo stradale a Houston, in Texas, episodio che ha scatenato diverse proteste.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, sparatoria con agenti Ice nel Maine: morta una persona

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Stati Uniti, un uomo ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'Ice in Maine

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