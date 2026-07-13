Una persona è stata uccisa in Maine durante uno scontro a fuoco con agenti dell’Ice. L’incidente è avvenuto pochi giorni dopo un episodio simile a Houston, in Texas, dove un immigrato messicano è stato ucciso da un agente federale.

Una persona è rimasta uccisa oggi in Maine, in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'Ice a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston, in Texas. Lo riporta la Cnn. "Una persona è rimasta uccisa. L'Ice è coinvolta. La polizia e il dipartimento di pubblica sicurezza sono attualmente sul posto e si attende l'intervento dell'Fbi per le indagini", ha scritto su Facebook Ryan Fecteau, lo speaker della Camera statale. La polizia di Biddeford si è limitata a dire che nella zona si è verificato un "incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa, scontro a fuoco con agenti Ice in Maine: un morto

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