Cristina Ferrara torna al centro del gossip dopo Uomini e Donne per la relazione con Aka7even. La loro storia, nata dopo la fine della storia con Gianmarco Steri, continua a dividere il pubblico tra critiche e sostegno. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice ha deciso di intervenire direttamente sui social per rispondere a chi mette in dubbio il legame con il cantante lanciato da Amici. Un gesto semplice ma mirato, che riaccende l’attenzione sulla coppia e sul loro rapporto. La storia tra Cristina Ferrara e Aka 7Even. Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Cristina Ferrara ha iniziato una nuova relazione con Aka 7Even, cantante emerso ad Amici. I due sono usciti allo scoperto all’inizio del 2026, attirando fin da subito l’attenzione del pubblico e dei social. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara criticata per la storia con Aka7even: la forte reazione

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Uomini e Donne, Trono Classico - Cristiana è pronta per la scelta

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Aka 7Even e Cristina Ferrara, siete così diversi, come fate a stare insieme?: la risposta di lei L’ex corteggiatrice di #UominieDonne e il cantante di #Amici hanno ufficializzato la loro storia d’amore a inizio 2026 x.com

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