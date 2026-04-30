Armando Incarnato rompe il silenzio dopo essere stato tirato in ballo nella puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 il 29 Aprile 2026. In studio Cristina Tenuta, ex appunto di Armando, ha parlato di lui affermando di essere stata innamorata. L’ex cavaliere, che non fa più parte del programma, ha deciso di rispondere pubblicamente sui social con parole molto forti. Un familiare di Ciro Solimeno svela chi avrebbe scelto Cristina Tenuta cita Armando in studio. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Cristina Tenuta è tornata a parlare della sua precedente relazione con Armando Incarnato. Un riferimento che non è passato inosservato né al pubblico né allo stesso ex cavaliere del trono over.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Armando Incarnato replica a Cristina Tenuta: forte allusione sulla dama

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