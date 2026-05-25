Uomini e Donne | Cinzia flirta con Mario Lenti e scatena la reazione di Gemma Galgani

Tra sguardi, frecciate e accuse incrociate, il comportamento di Cinzia divide lo studio. Gemma Galgani interviene duramente sulla dinamica con Mario Lenti, riaccendendo le polemiche. Oggi, lunedì 25 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con in studio gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento cresce la tensione nel Trono Over: Cinzia Paolini si avvicina a Mario Lenti, scatenando una forte reazione in studio e alimentando nuovi scontri tra i protagonisti del parterre. Massimo al centro delle polemiche: tre dame contro di lui Uno dei protagonisti assoluti della puntata è stato Massimo, finito al centro delle critiche dopo aver frequentato contemporaneamente tre dame: Sabrina . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, Trono Over - Le lacrime di Gemma dopo il ballo con Mario

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