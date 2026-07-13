Al via le iscrizioni al semestre di Medicina più tempo per le lezioni

Le iscrizioni al semestre di Medicina per l'anno accademico 2026-2027 sono aperte, con il decreto firmato dal ministro dell'Università che conferma il sistema del semestre aperto. Questo approccio permette un accesso libero alle lezioni, offrendo più tempo per seguire i corsi. La decisione riguarda anche le iscrizioni a Medicina, senza modifiche rispetto agli anni precedenti.

Il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha firmato il decreto per l'anno accademico 20262027, confermando per Medicina l'impianto del semestre aperto: accesso libero ai. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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