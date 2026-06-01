Il premier ungherese ha presentato un disegno di legge per modificare la Costituzione, puntando a deporre il presidente della Corte costituzionale. La proposta prevede cambiamenti nelle procedure di nomina e revoca dei giudici costituzionali. La misura è stata contestata dalla Corte e da opposizioni politiche, che hanno denunciato tentativi di limitare l’indipendenza della magistratura. La discussione parlamentare è ancora in corso.

Roma, 1 giugno 2026 – Si inasprisce il conflitto interno tra il nuovo premier ungherese, Péter Magyar, e il presidente Tamás Sulyok, dopo che quest’ultimo ha rifiutato di dimettersi entro la scadenza del 31 maggio fissata dal leader di Tisza, vincitore delle elezioni del 12 aprile che hanno posto fine a 16 anni di dominio di Viktor Orbán. Magyar ha annunciato lunedì in conferenza stampa che il suo governo è pronto a modificare la Costituzione per destituire Sulyok, considerato troppo legato al vecchio sistema di potere di Fidesz, il partito di Orbán. Nel corso della conferenza stampa, Magyar ha dichiarato di aver informato il presidente di questa decisione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ungheria, l’ultima sfida del premier Magyar a Sulyok: cambiare la Costituzione per destituirlo

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Hungary Elections 2026: Orbán vs Magyar In Pivotal Vote For Change | Hungary Elections | N18G

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