una stella nascente e un organo ritrovato

Stasera al Palazzo dei Pio a Carpi, si esibisce la violinista Yuki Serino. Nel frattempo, è stato ritrovato un organo precedentemente smarrito in un edificio abbandonato. La scoperta si è verificata durante lavori di ristrutturazione nella stessa zona. La violinista è una delle artiste emergenti della scena jazz, mentre l’organo ritrovato è stato consegnato alle autorità competenti. La serata fa parte di un programma musicale che prosegue nei prossimi giorni.

Oltre alle star di Jazz Open, la settimana ci offre tante proposte musicali. Stasera al Palazzo dei Pio a Carpi la violinista Yuki Serino (nella foto), astro nascente del concertismo, con il pianista Martin Nöbauer, e al Ponte del Diavolo, alla luce delle candele, " La storia del tango " con la violinista Daniela Rossi e il fisarmonicista Massimo Santostefano. Sempre stasera all’aeroporto di Pavullo, " Sanremo è sempre Sanremo " con Elena Santangelo e il Gruppo Amarcord per la rassegna " Sulle ali della passione " che giovedì 16 proporrà l’evento " Cristo mi hai ascoltato. Francesco un’altra storia " dedicato a Gino Covili. A Fiumalbo poi sabato 18 arriverà Haiducii, la cantante del tormentone " Dragostea din tei ", mentre venerdì 17 e sabato 18 a Fiorano tornerà il " Fiorachella music festival ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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