Piombino riuscita la prima donazione d’organo a cuore fermo | Una nuova speranza di vita
A Piombino, all’ospedale “Villamarina”, si è concluso con successo il primo intervento di donazione di organi a cuore fermo. Il procedimento ha permesso di prelevare e trasferire organi vitali a un paziente che attendeva un trapianto, offrendo così una possibilità di salvezza. L’operazione ha richiesto un processo medico complesso e coordinato tra vari professionisti. La donazione rappresenta un risultato importante per il settore sanitario locale, segnando un passo avanti nelle tecniche di prelievo e trapianto.
All’ospedale “Villamarina” di Piombino si è svolto un complesso processo di donazione d’organo che ha consentito di restituire a un paziente in lista d’attesa per trapianto una nuova prospettiva di vita. A seguito della segnalazione del potenziale donatore da parte dell’unità di Terapia intensiva. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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