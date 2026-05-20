Recentemente, all’interno dell’ospedale Villamarina di Piombino, è stato effettuato un intervento di donazione d’organi con il cuore fermo. L’operazione si è svolta nel reparto di chirurgia e ha coinvolto un'équipe specializzata. La procedura ha permesso di prelevare organi destinati a trapianti, senza che il cuore battesse. L’intervento rientra nelle pratiche di donazione previste in condizioni di morte cerebrale e si è concluso con successo.

Piombino (Livorno), 20 maggio 2026 – Un delicato intervento di donazione d’organo a cuore fermo è stato eseguito nei giorni scorsi nel blocco operatorio dell’ospedale Villamarina di Piombino. Il complesso percorso sanitario ha reso possibile il trapianto su un paziente in lista d’attesa affetto da una grave insufficienza d’organo. Il procedimento è stato avviato dopo la segnalazione di un potenziale donatore da parte dell’unità di Terapia intensiva, diretta da Michele Casalis, al Coordinamento aziendale trapianti. Da quel momento è partito il percorso previsto dal programma di donazione controllata, nel rispetto della volontà del paziente e dopo che ogni tentativo terapeutico era stato ormai inutilmente tentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donazione d’organo a cuore fermo, il delicato intervento eseguito all’ospedale di Piombino per salvare una vita

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