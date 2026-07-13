A San Pancrazio si è svolta una sfilata con modelli di tutte le età e taglie. Gli abiti sono stati indossati da persone di corpulenza diversa, senza limitazioni di misure. L’evento è stato organizzato da un negozio di abbigliamento che ha scelto di sfidare gli stereotipi tradizionali della moda. La passerella ha mostrato volti e corpi reali, invitando a riflettere sulla diversità della bellezza.

In passerella la realtà: la sfilata "senza misure" che celebra la bellezza autentica. Il negozio di abbigliamento “Particolari” ha rivoluzionato le regole della moda. Federica Pugliese, la titolare, non ha pensato ad una sfilata per vendere, ma ad un evento contro i clichè della perfezione a tutti i costi. Gli abiti già acquistati sono stati indossati dai proprietari stessi, modelli per un giorno di ogni età e taglia per una serata in cui le etichette delle taglie sono state sostituite dalle storie delle persone. La sfilata è stata realizzata a San Pancrazio Salentino in collaborazione con il locale Resaca. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Una sfilata «senza misure e senza età»: a San Pancrazio in passerella i modelli reali. «La bellezza non può essere racchiusa in una taglia 38»

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