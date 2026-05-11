Temptation Island Sonia e Simone | Essere una famiglia senza essere una coppia

Dopo aver partecipato a Temptation Island, Sonia Barrile e Simone Margagliotti hanno annunciato di continuare a vivere insieme come genitori, anche se non sono più una coppia. La decisione è stata comunicata pubblicamente, evidenziando come abbiano scelto di mantenere un rapporto basato sull’essere una famiglia, pur non avendo più un legame sentimentale. La loro situazione riguarda la convivenza e la gestione dei figli, non più il rapporto di coppia.

Non è facile essere genitori quando mamma e papà decidono di rompere come coppia ma Sonia Barrile e Simone Margagliotti, ex protagonisti di Temptation Island, hanno deciso di esserlo. La loro storia è finita dopo il percorso fatto al reality Mediaset quando lui aveva tradito la compagna in.🔗 Leggi su Today.it

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Nathanya et Ken se rapprochent | LA VILLA DES CŒURS BRISÉS | S05EP13 | COMPLET

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