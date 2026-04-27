Bellezza e simpatia senza età | a una sanmaurese la fascia di Miss Mamma Evergreen

A livello nazionale si svolgono le selezioni per la 33esima edizione di “Miss mamma italiana”, un concorso dedicato alle donne con figli che unisce bellezza e simpatia. La manifestazione, organizzata dalla Te, coinvolge diverse città italiane e vede protagoniste donne di tutte le età. Recentemente, una partecipante di San Maurese ha ricevuto il riconoscimento di Miss Mamma “Evergreen”, simbolo di bellezza e giovinezza senza età.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss mamma italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria CabralProseguono in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla... Miss Mamma Italiana 2026: trionfo di bellezza e talento ad AnconaLa provincia di Ancona si è distinta nel dei concorsi nazionali di bellezza con una presenza massiccia durante le recenti selezioni per Miss Mamma... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Selezioni di Miss Mamma Italiana 2026: otto fasce conquistate da partecipanti della provincia di Ancona; Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria Cabral; In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di Cesena; Miss Mamma Italiana 2026: una barista di Gubbio sul podio della selezione di Staffolo. In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di CesenaProseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla sua 33esima edizione ... cesenatoday.it Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria CabralProseguono in tutta Italia, le selezioni per Miss Mamma Italiana edizione 2026, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto ... ilrestodelcarlino.it Il Super Premio, "Calzature Camyla - Uniquepels Alta Cosmesi - Atelier via Torre 43 di Bellaria", in occasione della selezione di Miss Mamma Italiana, che si è tenuta oggi pomeriggio a Bellaria Igea Marina, è stato assegnato a Melissa Galbusera. - facebook.com facebook Laura di Mamiano vince la tappa di Sabbioneta di “Miss Mamma Italiana” x.com