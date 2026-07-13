Una serata da Vasiliki Kouzina dove la Grecia diventa chic

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una serata si è svolta presso il ristorante Vasiliki Kouzina, noto per proporre cucina greca rivisitata in chiave moderna. La serata ha visto clienti che hanno apprezzato piatti tradizionali come carne alla griglia, souvlaki, insalata e moussakà, con presentazioni più raffinate rispetto alla versione classica. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. L’attività ha continuato normalmente dopo la serata, senza ulteriori sviluppi.

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Quella greca è considerata da noi italiani una cucina semplice e poco varia, che gioca sempre sugli stessi piatti: carne alla griglia, souvlaki, insalata greca, la moussakà, da noi considerata una lasagna che non ce l'ha fatta. Una cosa elementare, estiva, da infradito. Invece si tratta di una delle grandi cucine mediterranee, sana, varia e fantasiosa. Per scoprirlo basta recarsi, a Milano, da Vasiliki Kouzina al 6 di via Clusone, dove Vasiliki Pierrakea da una decina svolge la masione di ambasciatrice dell'alta cucina greca. Vasiliki Kouzina è un ristorante elegante, una quarantina di coperti in un ambiente salottiero moderatamente esotico con qualche tavolo aggiuntivo nel dehors quando la stagione lo consente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Vasiliki Kouzina, a lezione di grecoLa cucina greca viene spesso associata a piatti semplici e tradizionali come carne alla griglia, souvlaki, tzatziki, insalata, olive e moussakà.

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