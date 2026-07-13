una serata da vasiliki kouzina dove la grecia diventa chic

Notizia in breve

Una serata si è svolta presso il ristorante Vasiliki Kouzina, noto per proporre cucina greca rivisitata in chiave moderna. La serata ha visto clienti che hanno apprezzato piatti tradizionali come carne alla griglia, souvlaki, insalata e moussakà, con presentazioni più raffinate rispetto alla versione classica. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’evento. L’attività ha continuato normalmente dopo la serata, senza ulteriori sviluppi.