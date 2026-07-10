La cucina greca viene spesso associata a piatti semplici e tradizionali come carne alla griglia, souvlaki, tzatziki, insalata, olive e moussakà.

Che idea abbiamo della cucina greca? C’è da giurarci che a questa domanda la gran parte di noi risponderebbe parlando di una proposta semplice e poco variata, fatta di carne alla griglia, souvlaki, tzatziki, insalata greca, olive e al massimo della moussakà, da noi considerata una lasagna che non ce l’ha fatta. Una cucina elementare, estiva, perfetta da consumarsi sotto le frasche di una taverna in riva al mare, in infradito. Una visione alimentata da decenni di vacanze alle Cicladi o a Creta, al massimo con un breve pit-stop ad Atene, non sbagliata, naturalmente (i cliché qualche fondo di verità l’hanno sempre) ma a dir poco semplicistica.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vasiliki Kouzina, a lezione di greco

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