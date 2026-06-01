L o sport come metafora della vita, privata o pubblica, non è certo una novità al cinema. Lo è anche nel caso di Tatami – Una donna in lotta per la libertà, in onda stasera lunedì 1 giugno alle 21.20 su Rai 5. In questa prima collaborazione assoluta tra un regista israeliano (Guy Nattiv) e un’iraniana (Zar Amir Ebrahimi, anche interprete), una vittoria nello sport diventa lo strumento perfetto per raccontare ad esempio l’impegno necessario per raggiungere i propri obiettivi, e il significato che una vittoria può avere per un’intera nazione. “Tatami”, donne ribelli nel judo nel film di un’iraniana e un israeliano X Leggi anche › I migliori film di Sharon Stone: dagli esordi con Woody Allen a “Basic Instinct” Tatami – Una donna in lotta per la libertà su Rai 5: trama film in tv lunedì 1 giugno in tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In tv va in onda "Tatami - Una donna in lotta per la libertà", film da non perdere dove lo sport diventa strumento di ribellione

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