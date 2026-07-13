La serie Rai intitolata “Una piccola formalità” si basa sul romanzo di Alessia Gazzola pubblicato da Longanesi. La produzione è ambientata nella Milano di oggi e segue le vicende di una generazione che cerca di trovare il proprio ruolo nella società. L’intervista a Pilar Fogliati e al regista Davide Marengo descrive la serie come una rappresentazione della vita quotidiana in una città in rapido movimento. La produzione è stata definita come una “piccola formalità” dalla stessa protagonista.

Arriva sulla Rai “Una piccola formalità” serie Rai ispirata al romanzo di Alessia Gazzola pubblicato da Longanesi, ambientata nella frenetica Milano contemporanea e nelle vite di una generazione alla ricerca del proprio posto nel mondo. La protagonista è Rachele, giovane giornalista trentenne che vive in periferia con l’amica di sempre Arianna e lavora per una rivista di moda, coltivando il desiderio di entrare nella redazione di un importante quotidiano cittadino. Un’eredità inaspettata ricevuta da un parente mai conosciuto sconvolgerà le sue certezze e aprirà nuove prospettive. Presentata all ‘Italian Global Series a Riccione, la fiction, composta da sei puntate, è diretta da Davide Marengo e vanta un cast guidato da Pilar Fogliati, Lorenzo Richelmy e Alessio Boni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Una piccola formalità”, intervista a Pilar Fogliati e al regista Davide Marengo

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Pilar Fogliati: «A Sanremo porto i miei alter ego. Interpreterò i personaggi del film Romantiche»

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