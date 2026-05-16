In un’intervista al regista del nuovo show prodotto da una piattaforma di streaming, si è discusso di come il suo lavoro si concentri sull’importanza di mantenere alta l’attenzione, indipendentemente dal formato, sia film che serie. Sono stati affrontati temi legati alla qualità della narrazione, alle differenze tra generazioni e alla necessità di superare gli stereotipi per evitare un mondo troppo diviso. Il regista ha condiviso alcune riflessioni sul processo creativo e sulla direzione artistica del progetto.

Dietro le quinte dello show Sky con il regista. Con lui abbiamo parlato di qualità, di generazioni e di quanto sia importante andare "oltre gli stereotipi per superare un mondo fin troppo polarizzato". Nato a Napoli ma "adottato" da Roma, l'esordio alla regia di un lungometraggio nel 2007 con quella folgorazione che fu Notturno bus. Prima (e dopo), tanti documentari, corti, mockumentary, film musicali, spot, videoclip. Davide Marengo, che raggiungiamo al telefono, è uno che la macchina da presa la sa usare, e anche bene. Dopo la parentesi generalista - che è "fondamentale", spiega - con Vanina e Brennero, il regista torna su Sky (a tre anni da Un'estate fa) con Rosa Elettrica, tornando a confrontarsi con una serialità dal forte respiro cinematografico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rosa Elettrica, intervista al regista Davide Marengo: "Film o serie? Conta l'attenzione"

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