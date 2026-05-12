Dal 8 maggio su Sky debutta Rosa Elettrica, una nuova serie in sei episodi diretta dal regista Davide Marengo e tratta dal romanzo di Giampaolo Simi. L’opera vede alla sceneggiatura Giordana Mari, e si propone come un thriller che affronterà temi legati alla scena criminale contemporanea. L’intervista esclusiva con il regista e la sceneggiatrice offre una prima panoramica sui contenuti e le scelte narrative del progetto.

Arriva dall’8 maggio su Sky Rosa Elettrica, una serie in sei episodi diretta da Davide Marengo e ispirata al romanzo bestseller di Giampaolo Simi. Il crime thriller on-the-road vede protagonisti Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli nei ruoli di una giovane agente sotto copertura e di un baby boss della camorra in fuga. I due, apparentemente lontani, condividono solo i nemici che li inseguono e si ritrovano costretti a collaborare per sopravvivere. La protagonista interpreta Rosa Valera, agente del Nucleo Protezione Testimoni al suo primo incarico operativo. Il suo compito è proteggere Cocìss, giovane criminale che decide di collaborare con la giustizia per salvarsi dalla vendetta di un clan rivale.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Rosa Elettrica”, intervista esclusiva al regista Davide Marengo e alla sceneggiatrice Giordana Mari

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