Durante il precampionato, Villarreal non ha effettuato nuovi acquisti, ma ha inserito due giocatori già presenti in rosa. Tra questi, ci sono Logan Costa e Willy Kambwala, entrambi in prova e senza contratti ufficiali. Nessun altro movimento di mercato è stato comunicato dalla società, che si concentra sulla preparazione dei giocatori già disponibili in rosa.

2026-07-13 20:50:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Lui Il Villarreal non ha ancora effettuato inserimenti nel mercato estivo, ma puoi approfittare di questo prestagionale per aggiungere due ‘rinforzi’ tra i giocatori che erano già in rosa. Ed è quello Logan Costa e Willy Kambwala gravemente ferito un anno fa, ritornano al punto di partenza per ricercare il tuo miglior livello in questa fase di preparazione. Il capoverdiano lo farà nei prossimi giorni dopo la sua presenza ai Mondiali, intanto Il congolese è già agli ordini di Iñigo Pérez. I due difensori centrali hanno ceduto durante l’ultimo precampionato con alcuni acciacchi che hanno rovinato la loro stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Un precampionato con conti in sospeso per Logan Costa e Willy Kambwala

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