L’attore noto per il ruolo in un celebre film natalizio ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla scomparsa di un’amica e collega di lunga data. Ha dichiarato di aver sofferto molto e di aver avuto dei conti in sospeso con lei prima della sua morte. Il suo intervento è arrivato in occasione di un’intervista in cui ha ricordato il rapporto personale e professionale che li univa.

Il protagonista del film Mamma, ho perso l'aereo ha parlato dell'impatto che la morte dell'amica e collega ha avuto su di lui. Macaulay Culkin è tornato a parlare della morte di Catherine O'Hara spiegando perché ha avuto un impatto così forte su di lui. L'attrice aveva interpretato la madre del giovane Kevin nella commedia cult Mamma, ho perso l'aereo e le due star del cinema si erano recentemente incontrate di nuovo in occasione della stella sulla Walk of Fame di Hollywood dedicata a Macaulay. La reazione emotiva di Culkin alla morte di O'Hara In un'intervista rilasciata a Gentleman's Journal, l'attore ha spiegato: "Quando Catherine è morta a gennaio, è stato un duro colpo per me.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Macaulay Culkin sulla morte di Catherine O'Hara: "Ho sofferto molto, avevamo dei conti in sospeso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Bryan Cranston piange Catherine O’Hara: il segreto del suo genioIl talento puro di Catherine O’Hara ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Bryan Cranston, che ha voluto rendere omaggio alla collega...

Catherine O’Hara vince un premio postumo agli Actor Award, per lei una standing ovation(Adnkronos) – Un mese dopo la sua morte, l'attrice di 'Mamma ho perso l'aereo' Catherine O'Hara è stata premiata con una statuetta postuma agli Actor...

Macaulay Culkin sulla morte di Catherine O'Hara: Ho sofferto molto, avevamo dei conti in sospesoIl protagonista del film Mamma, ho perso l'aereo ha parlato dell'impatto che la morte dell'amica e collega ha avuto su di lui. movieplayer.it

Morte di Catherine O’Hara, l’addio di Macaulay Culkin: Mamma, pensavo avessimo più tempoKevin MacCallister dice addio a sua mamma. La storia di abbandono più nota della storia del cinema, un bambino lasciato solo dalla sua famiglia durante le festività natalizie, l'espressione iconica di ... fanpage.it