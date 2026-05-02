Hub vaccinali e conti in sospeso | la vigilanza trascina l' Asp in tribunale per il servizio negato

La società Metronotte d’Italia ha presentato un ricorso al tribunale di Agrigento contro l’azienda sanitaria provinciale, chiedendo il pagamento di 123 mila euro. La causa riguarda servizi di vigilanza non forniti, in relazione a hub vaccinali gestiti dall’ente. La questione si inserisce in un contesto di conti in sospeso tra le parti, con l’azienda di sicurezza che reclama il saldo di quanto dovuto.

La società Metronotte d'Italia ha deciso di portare l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento davanti ai giudici del tribunale cittadino, chiedendo la condanna al pagamento di 123.417,44 euro. Al centro della contesa ci sono le fatture emesse per il servizio di vigilanza garantito agli hub.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Notizie correlate

Chiusura asilo Magnolia, slitta la decisione del Tribunale. I genitori: “Negato il diritto all’educazione”Como, 18 febbraio 2026 – Slitta la decisione del Tar sul secondo ricorso dell’asilo Magnolia, prevista per ieri, ma nel frattempo il Comitato Como a...

Palazzetto dello sport, revocato il finanziamento. E ora la società trascina il Comune in tribunaleFinanziamento Pnrr perso e rischio risarcimento per centinaia di migliaia di euro: il consigliere de “La Politica che serve” parla di inerzia e grave...

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Finte vaccinazioni anti Covid dell'infermiera: altri 30 casi nel mirino.

Vaccini Covid. Giani: Hub chiusi? Cerco equilibrio costi-beneficiIl governatore: Cerco di agire con buonsenso, di mantenere il più possibile i centri vaccinali compatibilmente con quelli che sono i conti, dobbiamo chiudere il bilancio 2021, sapete le difficoltà ... quotidianosanita.it

Ecco l'hub vaccini in Fiera, il più grande della Puglia. Lopalco: «Pronti a 50mila dosi al giorno»BARI - «Il piano vaccinale in Puglia procede al massimo ritmo consentito dalla disponibilità di vaccini. I primi effetti sulla pandemia già si osservano: è crollato il numero di casi fra gli operatori ... lagazzettadelmezzogiorno.it