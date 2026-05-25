Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di martedì 26 maggio Anna farà una scelta che ribalterà il rapporto della coppia, proprio mentre Rossella continua ad essere combattuta riguardo Gianluca. Tempesta in arrivo invece per Samuel, che si ritroverà in mezzo al litigio tra le gemelle Cirillo. Quella tra le due sorelle però, non è una semplice scaramuccia: le due infatti, stanno litigando per motivi. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie; l'appuntamento è alle 20. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 26 maggio: Manuela e Micaela litigano a causa di Maurizio

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Tensioni e Colpi di Scena in Un Posto al Sole Anticipazioni del 12 Maggio 2026

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