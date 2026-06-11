Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap che racconta le storie degli inquilini di Palazzo Palladini; la serie tiene compagnia agli italiani da ben trent'anni, e ha ospitato anche Whoopi Goldberg per festeggiare l'anniversario. Nell' episodio di venerdì 12 giugno Alberto seguirà ancora le tracce di Anna, sempre più innamorato della ragazza. Intanto Micaela si ritroverà in un ruolo del tutto inedito. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20.50. Dov'eravamo rimasti Jimmy organizza una giornata in piscina con Mina dopo aver ottenuto il via . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 12 giugno: Jimmy tormentato dai bulli, Micaela aiuta Serena e Filippo

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UPAS ANTICIPAZIONI 5 GIUGNO: L'Ossessione di Jimmy Spaventa Niko e il Crollo di una Coppia Storica!

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