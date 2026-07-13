Un Posto al Sole anticipazioni 14 luglio | Alberto torna da Gianluca per dirgli della storia con Anna
Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Alberto è pronto a dire tutto a Gianluca, e per questo motivo tornerà a Napoli insieme ad Anna; intanto Rosa non sa più come nascondere ciò che ha scoperto sul fratello a Manuel. È quello che accadrà nell' episodio di martedì 14 luglio di Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da trent'anni. L'appuntamento è su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti La Procura avvia le indagini sul furto a Palazzo Palladini e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Un Posto al Sole, puntate 1-5 giugno 2026: mistero al casale e Alberto sempre più sconvolto
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