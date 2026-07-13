Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Alberto è pronto a dire tutto a Gianluca, e per questo motivo tornerà a Napoli insieme ad Anna; intanto Rosa non sa più come nascondere ciò che ha scoperto sul fratello a Manuel. È quello che accadrà nell' episodio di martedì 14 luglio di Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia al pubblico italiano da trent'anni. L'appuntamento è su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Ma vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti La Procura avvia le indagini sul furto a Palazzo Palladini e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 14 luglio: Alberto torna da Gianluca per dirgli della storia con Anna

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Un Posto al Sole, puntate 1-5 giugno 2026: mistero al casale e Alberto sempre più sconvolto

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