La Stampa inizia l' era post John Elkann | chi è Antonio Di Rosa il nuovo direttore 75enne scelto dalla nuova proprietà

Il 5 giugno è stato annunciato ufficialmente che Antonio Di Rosa, 75 anni, è il nuovo direttore de La Stampa. La nomina è stata comunicata durante la prima assemblea ordinaria dei soci della nuova società che gestisce il quotidiano, appena venduto da John Elkann.

Antonio Di Rosa è il nuovo direttore de La Stampa. Questa e altre nomine sono state ufficializzate il 5 giugno, durante la prima assemblea ordinaria dei soci de La Stampa Sae Spa, la nuova società che edita lo storico quotidiano torinese appena venduto da John Elkann. L’incarico decorrerà dal. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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