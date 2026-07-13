Circa un italiano su tre ha seguito la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev, con una media di 4,2 milioni di telespettatori durante le oltre quattro ore di trasmissione. La partita ha registrato un share del 33,8%. La copertura è stata distribuita tra il canale in chiaro Tv8, con 2,8 milioni di spettatori, e l’offerta pay su Sky, con 1,4 milioni di visualizzazioni.

Un italiano su tre ha seguito la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev. Il numero 1 azzurro è stato capace di tenere incollati alla tv 4,2 milioni di telespettatori medi in 4 ore abbondanti di programmazione, per il 33,8% di share: questa è la total audience tra il canale in chiaro Tv8 (2,8 milioni) e l’offerta pay su Sky (1,4 milioni). È un dato straordinario per il pomeriggio di una domenica estiva, tant’è che nella fascia oraria tra le 17 e le 21 la partita di tennis è risultata l’evento più visto in assoluto. Sinner, al tasto 8 del telecomando, è stato in grado di far crollare gli ascolti di Rai1, come segnalato dal sito davidemaggio.it: Techetechetè 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Un italiano su tre ha seguito il trionfo di Wimbledon: Sinner sbanca anche in tv

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