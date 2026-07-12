Jannik Sinner ha vinto Wimbledon per il secondo anno consecutivo e ha commentato con emozione e sorriso il successo. Durante l’intervista, ha notato che sua madre ha lasciato il box due volte durante la partita. La vittoria rappresenta un risultato importante per il tennista, che si è mostrato rilassato e felice nel primo intervento pubblicamente dopo il torneo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri commenti o dichiarazioni durante l’intervista.

Sorridente, emozionato, finalmente rilassato. Jannik Sinner trionfa a Wimbledon per il secondo anno consecutivo e si lascia andare nella prima intervista in mezzo al campo da campione sull’erba londinese. Il numero uno al mondo ha prima elogiato Zverev, poi è passato ai ringraziamenti: “Grazie al mio team, a tutto il box”, ha esordito Sinner che si è poi rivolto a mamma Siglinde: “A mia mamma, che ho visto che è uscita due volte dal box.”, ha esclamato sorridendo e scatenando le risate del pubblico. “Non è facile essere un giocatore”, ha proseguito l’altoatesino nel suo ringraziamento alla mamma, che ha lasciato due volte il royal box per la tensione della finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La dedica di Sinner a mamma Siglinde dopo il trionfo a Wimbledon: “Ho visto che ha lasciato il box due volte”

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