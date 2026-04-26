Dissequestro della discarica di Finale insorge Osservatorio Civico | Un' offesa alla comunità La nostra battaglia continua

Il dissequestro della discarica di Finale Emilia, avvenuto recentemente dopo il ricorso presentato dalla società Feronia, parte del Gruppo Hera, ha suscitato reazioni di protesta e delusione tra i rappresentanti civici e politici locali. L’Osservatorio Civico ha espresso forte disapprovazione, definendo la decisione un'offesa per la comunità e annunciando che la loro battaglia continuerà. La questione ha attirato l’attenzione di vari attori coinvolti nel territorio.