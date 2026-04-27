Attrezzature sanitarie trasferite dal presidio di Casoli ad altre strutture il sindaco chiede un incontro urgente alla Asl
Il sindaco di Casoli ha inviato una richiesta formale alla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti per un incontro urgente, in seguito alle notizie riguardanti il possibile trasferimento di attrezzature sanitarie dal presidio locale verso altre strutture. La richiesta arriva dopo aver appreso della possibile movimentazione delle attrezzature sanitarie dal presidio territoriale di Casoli. Attualmente non ci sono dettagli ufficiali sui motivi di questa decisione.
Il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, ha inviato una richiesta formale di incontro urgente alla direzione generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, a seguito di notizie relative al possibile trasferimento di attrezzature sanitarie dal presidio territoriale di Casoli verso altre strutture.“Se.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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