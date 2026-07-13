Un elicottero russo Hind abbattuto nel Mali | l’avanzata della guerriglia el’Ucraina

Da it.insideover.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un elicottero russo Hind è stato abbattuto nel Mali. Le forze jihadiste e i Tuareg nella regione hanno condotto attacchi contro le postazioni sostenute da forze straniere. La notizia arriva dopo una serie di operazioni militari nella zona, dove sono stati segnalati scontri e azioni di guerriglia. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sulle circostanze precise dell’incidente. La situazione resta tesa in alcune aree del Mali, con continui attacchi contro le forze coinvolte.

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Nelle ultime settimane i Tuareg e le formazioni jihadiste del Mali hanno condotto una serie di attacchi coordinati contro le posizioni sostenute dalle forze armate della giunta militare guidata dal generale Assimi Goïta a Bamako e dall’Africa Corps inviato dalla Federazione Russa, ottenendo successi in tutto il territorio e abbattendo un elicottero da attacco Mi-24P “Hind” operato dall’ Africa Corp s in un’azione di guerriglia di rilevante portata – per le capacità dimostrate – che ricorda le spiazzanti vittorie ottenute dai mujaheddin in Afghanistan. L’ondata di attacchi sferrati dalle formazioni ribelli – che a quanto pare hanno anche... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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