Un elicottero russo Hind abbattuto nel Mali | l’avanzata della guerriglia e gli alleati Francia e Ucraina

Notizia in breve

Un elicottero russo Hind è stato abbattuto nel Mali durante un’operazione militare. Le forze armate locali, supportate da alleati francesi e ucraini, hanno riferito di attacchi coordinati condotti da gruppi di guerriglieri Tuareg e jihadisti contro le loro postazioni. La regione ha visto un aumento di scontri e azioni militari nelle ultime settimane, con diversi obiettivi colpiti.