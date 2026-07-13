Durante un controllo dell’ICE a Biddeford, cittadina del Maine, un agente ha sparato contro un uomo, provocandone la morte. L’incidente è avvenuto in una località con circa 23.000 abitanti. Un senatore ha confermato l’evento, senza fornire ulteriori dettagli. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un senatore ha detto che in Maine un agente dell'agenzia federale anti immigrazione ha sparato contro un uomo, uccidendolo A Biddeford, una cittadina di appena 23mila abitanti in Maine, un agente dell’ICE ha sparato contro un uomo durante un controllo, uccidendolo. L’ICE è una delle agenzie federali statunitensi che si occupano di controllo delle frontiere e dell’immigrazione: nell’ultimo anno è finita al centro di numerose proteste per i metodi brutali e violenti che i suoi agenti hanno usato contro le persone straniere soggette ai controlli e contro i manifestanti che li contestavano. Hanno già ucciso diverse persone. Il senatore Indipendente del Maine Angus King ha detto ad Associated Press di aver parlato con il segretario alla Sicurezza Nazionale Markwayne Mullin, il quale gli ha dato la sua versione sulla dinamica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un altro omicidio durante un controllo dell’ICE

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