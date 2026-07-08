Agente dell’ICE spara e uccide un uomo durante un controllo stradale a Houston | Stava solo andando a lavoro
Un agente dell’ICE ha sparato e ucciso un uomo durante un controllo stradale a Houston. La vittima stava andando al lavoro e non avrebbe opposto resistenza. L’agenzia ha dichiarato che si è trattato di legittima difesa nell’ambito di un’operazione autorizzata. La polizia ha avviato un’indagine sulla sparatoria. La vittima non ha avuto modo di fornire la propria versione dei fatti.
A Houston un agente del'ICE, la polizia anti-immigrazione, ha ucciso Lorenzo Salgado Araujo. L’agenzia parla di legittima difesa nell'ambito di un'operazione autorizzata. Il figlio contesta la ricostruzione: "Viveva qui da 35 anni. Stava per ottenere il permesso di lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
MINNEAPOLIS, AGENTE FEDERALE DELLICE SPARA E UCCIDE UN UOMO IN STRADA
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