Agente dell’ICE spara e uccide un uomo durante un controllo stradale a Houston | Stava solo andando a lavoro

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un agente dell’ICE ha sparato e ucciso un uomo durante un controllo stradale a Houston. La vittima stava andando al lavoro e non avrebbe opposto resistenza. L’agenzia ha dichiarato che si è trattato di legittima difesa nell’ambito di un’operazione autorizzata. La polizia ha avviato un’indagine sulla sparatoria. La vittima non ha avuto modo di fornire la propria versione dei fatti.

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A Houston un agente del'ICE, la polizia anti-immigrazione, ha ucciso Lorenzo Salgado Araujo. L’agenzia parla di legittima difesa nell'ambito di un'operazione autorizzata. Il figlio contesta la ricostruzione: "Viveva qui da 35 anni. Stava per ottenere il permesso di lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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