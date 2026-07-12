Un accordo tra il Napoli e il Boca Juniors per l'acquisto di Exequiel Zeballos a 10 milioni di euro è vicino alla conclusione. Tuttavia, il club azzurro ha richiesto una condizione che deve essere ancora soddisfatta prima di finalizzare l’affare. La trattativa si trova in fase avanzata, ma il blocco riguarda questa richiesta non ancora accettata dal club argentino. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla condizione richiesta è stato reso pubblico.

Exequiel Zeballos al Napoli per 10 milioni: l’accordo con il Boca Juniors è in chiusura, ma il club azzurro ha posto una condizione non negoziabile prima di chiudere definitivamente. Zeballos: l’affare bloccato dalle uscite. La trattativa per il fantasista argentino procede verso la conclusione, come confermato da Sky Sport. Tuttavia, la società ha deciso di non formalizzare l’acquisto fino a quando non avrà alleggerito la rosa in uscita. Secondo quanto riferito da Emanuele Baiocchi negli studi di Sky Sport24, il Napoli deve prima vendere almeno 20 giocatori attualmente fuori dal progetto. Non si tratta di carenza di risorse economiche. La scelta risponde a una logica di gestione virtuosa del bilancio, come ha spiegato l’esperto di calciomercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Sky, accordo Zeballos-Napoli in chiusura: cosa blocca l’affare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO NAPOLIZEBALLOS ACCORDO COL BOCALE CESSIONI DI SAVIC E CAJUSTEBEUKEMA AL-HILAL

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultim’ora Sky, il Napoli piazza la prima cessione: operazione in chiusura

Khalaili, arriva l’ultim’ora di Sky: cosa succede tra Napoli e InterSky riporta che Anan Khalaili, esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise, è al centro di una trattativa tra Napoli e Inter.

Temi più discussi: Zeballos-Napoli, oggi nuovi contatti con gli agenti! Sky: Manna tratta con il Boca; Sportitalia: Zeballos-Napoli, ecco l'offerta al Boca! Giocatore pronto, serve un ultimo step - CalcioNapoli24 | CN24; Napoli, bloccato Zeballos dal Boca Juniors: si lavora all'accordo definitivo; Serie A Women’s Cup – Date e orari della prima giornata.

Zeballos vuole solo Napoli! Accordo fino al 2030: agente ha visto Manna, le ultimeAl Napoli manca ormai poco per chiudere l'operazione che porterebbe Exequiel Zeballos in azzurro. Negli ultimi giorni il CSKA Mosca aveva manifestato il proprio interesse per l'esterno argentino, ma i ... tuttonapoli.net

Napoli, contatti con gli agenti di Zeballos. Manca ancora l'accordo col BocaNella giornata di oggi, spiega Sky Sport, sono andati in scena nuovi contatti fra il Napoli e gli agenti di Exequiel Zeballos, esterno offensivo di proprietà del Boca Juniors che la società di Aurelio ... tuttomercatoweb.com