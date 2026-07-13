Ultimissime Inter LIVE | oggi comincia il ritiro dei nerazzurri Belghali nome caldo
Oggi inizia il ritiro della squadra nerazzurra, con Belghali tra i nomi più caldi. La formazione si raduna per prepararsi alla nuova stagione, mentre si fanno i primi test e allenamenti. La società non ha comunicato ufficialmente eventuali cambiamenti nella rosa. Nessuna ufficializzazione di nuovi acquisti o cessioni, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. La squadra si prepara a un nuovo ciclo, con attenzione su eventuali novità di mercato.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 13 LUGLIO Inter, Belghali torna nel mirino: può essere lui l’alternativa a Khalaili. Il laterale algerino Belghali piace da tempo alla dirigenza nerazzurra: se l’operazione Khalaili dovesse saltare, il suo nome potrebbe diventare una pista concreta Inter, al via il ritiro 20262027: l’era Chivu riparte tra nuove ambizioni e un gruppo tutto da costruire. 🔗 Leggi su Internews24.com
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