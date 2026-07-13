Ultimissime Inter LIVE | oggi comincia il ritiro dei nerazzurri Belghali nome caldo

Notizia in breve

Oggi inizia il ritiro della squadra nerazzurra, con Belghali tra i nomi più caldi. La formazione si raduna per prepararsi alla nuova stagione, mentre si fanno i primi test e allenamenti. La società non ha comunicato ufficialmente eventuali cambiamenti nella rosa. Nessuna ufficializzazione di nuovi acquisti o cessioni, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. La squadra si prepara a un nuovo ciclo, con attenzione su eventuali novità di mercato.