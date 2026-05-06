Nelle ultime ore, la squadra nerazzurra ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di un ex calciatore, ricordato dai membri del club. Nel frattempo, si fa strada l’indiscrezione che il difensore Bastoni potrebbe rimanere in rosa anche nella prossima stagione, con trattative ancora in corso. Le notizie sono state aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro delle principali novità che riguardano la squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 6 MAGGIO. Bastoni, il Barcellona si allontana: i dubbi di Flick avvicinano la permanenza del centrale in nerazzurro. Bastoni si avvicina alla permanenza in nerazzurro: Flick non è convinto dalle caratteristiche del difensore italiano. Le ultime Morte Beccalossi, il commosso cordoglio dell’Inter: messaggio da brividi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi, Bastoni verso la permanenza

Notizie correlate

Ultimissime Inter LIVE: Bastoni apre totalmente al Barcellona, conferme sulla possibile permanenza di Sommer come vicedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.

Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona insiste per Bastoni. Ecco gli “unici” nerazzurri incedibiliMercato Inter, Oaktree vuole ringiovanire la rosa nerazzurra: ma attenzione al colpo “mediatico”.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto; Formazioni ufficiali Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Calhanoglu, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino; LIVE! Inter vs Milan-Napoli-Como-Roma e Atalanta | Lautaro, Zaccagni, Di Lorenzo, Modric: le ultime | Fantacalcio TV; Lautaro Martinez gioca Inter-Parma? Quando torna? Le ultime su condizioni e infortunio.

Calciomercato Inter, acquisto e cessione a dieci volte il prezzoAkinsanmiro jolly di calciomercato Inter. Con un milione Marotta potrà controriscattarlo dal Pisa e poi cederlo a 10 milioni ... interlive.it

Inter, scatta l'obbligo di riscatto di Akanji dopo lo scudetto. Calciomercato newsFesta doppia per il centrale svizzero: dopo la conquista dello scudetto infatti scatta l'obbligo di riscatto da parte dell'Inter. Che quindi ripartirà da lui per la difesa del futuro: le news ... sport.sky.it

Si avvicina la sfida tra Inter e Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Cristian Chivu prepara 4 cambi rispetto all’ultima sfida di Torino, fa sapere Sky Sport dopo le ultimissime prove. Conferma per Sommer in porta, in difesa è pronta la prima novità: - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com