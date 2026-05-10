Ultimissime Inter LIVE | Mkhitaryan in bilico tra rinnovo e ritiro i nerazzurri schiacciano la Lazio le parole dei protagonisti
Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti l'Inter. Mkhitaryan si trova in una fase di incertezza tra il rinnovo contrattuale e la possibilità di terminare la carriera. Nel frattempo, la squadra ha ottenuto una vittoria convincente contro la Lazio, e i protagonisti delle due formazioni hanno rilasciato dichiarazioni dopo il match. La situazione in casa nerazzurra resta al centro dell'attenzione.
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