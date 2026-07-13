UFFICIALE – Le amichevoli del Napoli | date orari info biglietti e dirette TV

Il Napoli ha annunciato le date delle amichevoli pre-stagionali per la stagione 2026-2027. Le partite si svolgeranno durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Sono disponibili dettagli su orari, modalità di acquisto dei biglietti e trasmissioni in diretta TV. La squadra si prepara così alle competizioni ufficiali, con le amichevoli che rappresentano un primo banco di prova prima dell'inizio del campionato.

La stagione 20262027 è ai nastri di partenza. Il Napoli, come tutte le altre squadre, tornerà a preparare la stagione calcistica, e lo farà con i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Ci saranno cinque amichevoli, con di seguito la rivelazione ufficiale sulle info dei biglietti e sulla diretta TV. Date, orari, info biglietti e diretta TV: tutto sulle amichevoli del Napoli. DATE E ORARI. Napoli-Arezzo, 22072026 – h.18:00 (Dimaro) Napoli-Carrarese, 26072026 – h.18:00 (Dimaro) Napoli-Osasuna, 05082026 – h.18:30 (Castel di Sangro) Napoli-Celta Vigo, 08082026 – h. 21:00 (Castel di Sangro) Napoli-Aris Salonicco, 12082026 – h.21:00 (Castel di Sangro) INFO BIGLIETTI – DIMARO. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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