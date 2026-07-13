Una commissione speciale dell’Unione Europea ha raccomandato di imporre limiti all’uso dei social media ai minori di 13 anni. La proposta prevede che i bambini di questa fascia di età non possano accedere alle piattaforme finché le aziende tecnologiche non dimostreranno che i loro servizi sono sicuri. La decisione arriva in seguito a una valutazione sulle restrizioni necessarie per proteggere i più giovani online.

(LaPresse) L’Unione Europea valuta nuove restrizioni sull’accesso dei minori ai social media. Una commissione speciale incaricata di analizzare il tema ha raccomandato di limitare l’utilizzo delle piattaforme ai bambini sotto i 13 anni, almeno fino a quando le aziende tecnologiche non dimostreranno che i loro servizi sono sicuri. La crescente attenzione sui possibili rischi dei social network per lo sviluppo dei più giovani ha portato diversi Paesi ad adottare misure restrittive. Australia, Regno Unito, Turchia e Indonesia hanno introdotto limiti che impediscono, o puntano a impedire, l’accesso ai minori di 15 o 16 anni a piattaforme come TikTok, YouTube e Instagram. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, von der Leyen: "Serve un limite per l'accesso dei minori ai social media"

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