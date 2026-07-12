Zelensky cambia governo | via Svyrydenko rimpasto anche nelle forze dell’ordine
Il presidente ucraino ha annunciato il rimpasto del governo, rimuovendo la vicepremier e apportando modifiche anche nelle forze dell’ordine. La decisione riguarda diversi ministeri e istituzioni, senza specificare i nomi coinvolti. La riorganizzazione mira a modificare gli equilibri interni dello Stato e a rafforzare alcune aree di governo. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato i motivi di questa operazione.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prepara un profondo rimpasto di governo destinato a cambiare non soltanto la guida dell’esecutivo, ma anche alcuni equilibri interni dello Stato. La prima ministra Yuliia Svyrydenko lascerà l’incarico, mentre sono attesi interventi ai vertici delle forze dell’ordine e degli apparati chiamati a garantire sicurezza, controllo e tenuta istituzionale durante la guerra. Non si tratta quindi di una semplice sostituzione politica. Zelensky sembra voler aprire una nuova fase, affidando il governo a figure considerate più adatte a gestire contemporaneamente il conflitto, i rapporti con gli alleati occidentali e la crescente pressione sull’amministrazione pubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su Zelensky.
Notizie e thread social correlati
"Rotary per le Forze dell’Ordine": 11 borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine. La cerimonia al Maschio AngioinoAl Maschio Angioino si è svolta una cerimonia per consegnare 11 borse di studio ai figli di uomini e donne delle Forze dell’Ordine deceduti, che...
Taser dal grilletto facile: in quattro anni impennata dell’uso nelle forze dell’ordine. 7 i mortiNegli ultimi quattro anni, l’uso del Taser da parte delle forze dell’ordine è aumentato significativamente, passando da strumento accessorio a quasi...
Argomenti più discussi: Incontro Meloni - Zelensky; Ucraina, Zelensky vuole rimpasto di governo: nuovo premier, altro incarico per Svyrydenko; Vertice Nato al via ad Ankara, Trump rilancia sul 5% per la difesa. Pressioni su Meloni alla vigilia.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la sostituzione del primo ministro Denys Shmyhal con Yulia Svyrydenko, nell'ambito di un più ampio rimpasto di governo e di cambiamenti ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. facebook
Rimpasto e nuovo premier, Zelensky prepara una nuova rivoluzione al governo x.com