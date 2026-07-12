Zelensky cambia governo | via Svyrydenko rimpasto anche nelle forze dell’ordine

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha annunciato il rimpasto del governo, rimuovendo la vicepremier e apportando modifiche anche nelle forze dell’ordine. La decisione riguarda diversi ministeri e istituzioni, senza specificare i nomi coinvolti. La riorganizzazione mira a modificare gli equilibri interni dello Stato e a rafforzare alcune aree di governo. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato i motivi di questa operazione.